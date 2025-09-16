Форма поиска по сайту

Лосей заметили в нескольких местах в Москве

Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

Лоси в Москве появились в самых неожиданных местах. Сначала животные вплотную подошли к МКАД и напугали водителей у съезда в сторону Красногорска рядом с "Крокусом". Позже еще несколько лосей, возможно, тех же самых, заметили рядом в воде.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

животныегородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

