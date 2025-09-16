Форма поиска по сайту

Новости

Новости

16 сентября, 08:00

Технологии

В России запустят сервис для поиска домашних животных

В России появится новый сервис для поиска домашних животных. Он будет работать с помощью блютуз-метки, которую нужно будет прикрепить к ошейнику, и бесплатного мобильного приложения.

С помощью системы владельцы смогут отслеживать перемещения питомцев на онлайн-карте и узнавать их последнее местоположение. В профиле животного можно будет указать имя, фотографию, породу, особые приметы, данные из ветеринарного паспорта и контакты хозяина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

