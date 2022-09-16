У медведя из Диксона есть шанс поправиться. Об этом заявили в Московской ветеринарной академии. Там обследовали раненое животное и заметили, что некоторые рефлексы сохранились.

На консилиуме врачи решили, что реабилитация может помочь поставить мишку на лапы. Специалисты рассказали, какое лечение предстоит зверю и какова вероятность того, что он восстановится полностью.

Медведя обнаружили в поселке Диксон. Он был тяжело ранен и истощен. Животное могло погибнуть. Но было решено отправить его в Москву на лечение. Зверя самолетом доставили в столицу. Здесь провели обследование, сделали МРТ и взяли анализы. Выяснили, что у него множество огнестрельных ран, поврежден позвоночник. Однако шансы есть, а потому взялись лечить. Специалисты рассказали, что он окреп. Теперь дело за реабилитацией. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.