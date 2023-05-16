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Происшествия

Сотрудники Госавтоинспеции спасли раненую собаку в Московской области

Сотрудники Госавтоинспеции спасли раненую собаку в Московской области

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Сотрудники Госавтоинспеции спасли в Подмосковье раненую собаку. О том, что на обочине трассы М-2 лежит пес, сообщили очевидцы. Собака не могла передвигаться самостоятельно.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили овчарку, на ее лапах была кровь. О раненом животном они сообщили волонтерам зоологической защиты. Ветеринары оказали собаке необходимую помощь и передали ее хозяину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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