Сотрудники Госавтоинспеции спасли раненую собаку в Московской области

Сотрудники Госавтоинспеции спасли в Подмосковье раненую собаку. О том, что на обочине трассы М-2 лежит пес, сообщили очевидцы. Собака не могла передвигаться самостоятельно.

Прибывшие на место инспекторы обнаружили овчарку, на ее лапах была кровь. О раненом животном они сообщили волонтерам зоологической защиты. Ветеринары оказали собаке необходимую помощь и передали ее хозяину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.