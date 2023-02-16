Три рыси появились в Центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Ранее этих хищных кошек конфисковали в Краснодарском крае. Следователи отобрали их у местного предпринимателя, который держал хищников в качестве живой декорации для фото с туристами.

Рыси были в плохом состоянии: сильно напуганы и истощены. Как рассказали специалисты Московского зоопарка, хищники уже начали осваиваться на новом месте. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.