16 января, 08:00Город
В Москве опубликовали график работы пунктов вакцинации питомцев от бешенства
На портале mos.ru появился график работы пунктов бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства на 2025 год. Процедуру можно пройти в любой государственной ветклинике Москвы.
Для удобства жителей будут работать более 1 800 временных прививочных пунктов в шаговой доступности. Вся подробная информация о вакцинации и подготовке к ней доступна на странице столичного комитета ветеринарии и проекта "Как стать суперхозяином".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.