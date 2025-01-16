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16 января, 08:00

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В Москве опубликовали график работы пунктов вакцинации питомцев от бешенства

В Москве опубликовали график работы пунктов вакцинации питомцев от бешенства

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На портале mos.ru появился график работы пунктов бесплатной вакцинации домашних животных от бешенства на 2025 год. Процедуру можно пройти в любой государственной ветклинике Москвы.

Для удобства жителей будут работать более 1 800 временных прививочных пунктов в шаговой доступности. Вся подробная информация о вакцинации и подготовке к ней доступна на странице столичного комитета ветеринарии и проекта "Как стать суперхозяином".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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