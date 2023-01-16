Клетку с крольчихой обнаружили в столичном районе Орехово-Борисово Южное

Клетку с крольчихой обнаружили сотрудники "Организатора перевозок" на одной из остановок в Орехово-Борисово Южное. Произошло это еще в новогодние каникулы.



Сначала контролеры пытались найти хозяина в районных группах в социальных сетях, но безуспешно. Поэтому было принято решение забрать крольчиху в офис. Теперь о ней заботятся сотрудники одного из управлений. Ей дали имя Валидация.

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