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Клетку с крольчихой обнаружили в столичном районе Орехово-Борисово Южное
Клетку с крольчихой обнаружили сотрудники "Организатора перевозок" на одной из остановок в Орехово-Борисово Южное. Произошло это еще в новогодние каникулы.
Сначала контролеры пытались найти хозяина в районных группах в социальных сетях, но безуспешно. Поэтому было принято решение забрать крольчиху в офис. Теперь о ней заботятся сотрудники одного из управлений. Ей дали имя Валидация.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.