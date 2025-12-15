Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 декабря, 09:00

Город

Манул Бабник набрал рекордные 6,5 кг в центре воспроизводства Московского зоопарка

Манул Бабник набрал рекордные 6,5 кг в центре воспроизводства Московского зоопарка

Орнитолог рассказала, как ястребы-тетеревятники работают в столичных аэропортах

Манул по кличке Бабник из Московского зоопарка завершил зажировку

Жительница Подмосковья поселила в доме корову

Львы в подмосковной "Земле прайда" обрадовались похолоданию

"Новости дня": площадка для питомцев появилась в Беговом районе Москвы

Московский зоопарк показал, как панда Катюша играет в снегу

Кинологи рассказали, как подготовить питомца к появлению ребенка в доме

Слово "зажировка" официально внесли в словарь русского языка

Слово "зажировка" вошло в метасловарь русского языка

Редкий хищник, манул по кличке Бабник, достиг максимального веса к зиме. В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка он прошел осеннюю зажировку и набрал рекордные 6,5 килограмма.

Чтобы у питомца не пропал аппетит, зоологи применяют специальную методику: прячут еду по всему вольеру. Кроме того, манула приучили взвешиваться на платформе, получая в награду лакомство с пинцета.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕгор БедуляДарья Крамарова

Почему пенсионерку из Люберец выкинули из единственного жилья?

К этому причастны ее квартиранты – мать и сын, которым женщина сдавала комнату с 2002 года

Отношения пенсионерки и квартирантов испортились, когда мужчина уговорил женщину взять на себя кредит

Читать
закрыть

Нужно ли запретить название "детское шампанское" для газировки?

Мера поможет избежать формирования у несовершеннолетних пагубных привычек

Эксперты уверены: склонность к алкоголизму формируется в семьях, где употребление таких напитков считается нормой

Читать
закрыть

Могут ли уволить за неудачный розыгрыш на работе?

В России впервые зафиксирован случай увольнения сотрудника из-за розыгрыша с использованием ИИ

Эксперты уточняют: на практике увольнение за шутку не является редкостью

Читать
закрыть

Что будет с ключевой ставкой до конца 2025 года?

Эксперты уверены: ключевая ставка может остаться на прежнем уровне или же будет снижена

Инфляция замедляется, и даже обсуждается, что ее уровень по итогам года может составить около 6%

Читать
закрыть

Что будет с российскими активами, замороженными в Евросоюзе?

Власти Бельгии заявили о неизбежности использования российских активов для помощи Украине

Решение будет обсуждаться на заседании ЕС 18 и 19 декабря декабря

Читать
закрыть

Стоит ли запрещать новогодние корпоративы в России?

Подобные мероприятия часто сопровождаются непристойным поведением со стороны работников

Однако эксперты уверены: корпоративы являются поводом найти общий язык с коллегами

Читать
закрыть

Разрешат ли россиянам выезжать из страны в день погашения долга?

Информация о задолженности подтягивается быстро благодаря современным IT-системам

Эксперты уверены: ускорить снятие барьеров вполне реально

Читать
закрыть

Как работа по ночам сказывается на состоянии сотрудников?

Ночная работа может ухудшить состояние сердца

Зачастую у работника отмечается еще и недосып

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика