Манул Бабник набрал рекордные 6,5 кг в центре воспроизводства Московского зоопарка

Редкий хищник, манул по кличке Бабник, достиг максимального веса к зиме. В центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка он прошел осеннюю зажировку и набрал рекордные 6,5 килограмма.

Чтобы у питомца не пропал аппетит, зоологи применяют специальную методику: прячут еду по всему вольеру. Кроме того, манула приучили взвешиваться на платформе, получая в награду лакомство с пинцета.

