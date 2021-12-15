Москвичей возмутила компания, выгуливающая пуму

Прогулка с пумой возмутила жителей одного из московских ЖК. Компания молодых людей вывела дикую кошку на прогулку во двор.

Соседи стали возмущаться, но молодые люди не обращали на них внимания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.