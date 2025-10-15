Попугаи оказались на улице в Бабушкинском районе Москвы. Уже несколько недель они находятся во дворе дома и с наступлением холодов вынуждены питаться сухими листьями. Местным жителям не удалось установить хозяина птиц.

По их словам, попугаи дружат с голубями и отгоняют ворон, но из-за понижения температуры находятся в смертельной опасности. Дикие птицы не приспособлены к зимовке в условиях российского климата.

