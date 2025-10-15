Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 14:30

Город

Попугаи оказались на улице в Бабушкинском районе Москвы

Попугаи оказались на улице в Бабушкинском районе Москвы

Водитель избежал столкновения с выбежавшим на дорогу лосем в ЯНАО

Медвежата-сироты на Камчатке получат новый дом

В России предложили ввести обязательную регистрацию домашних животных

"Вопрос спорный": депутаты предложили ограничить количество животных в квартирах

"Деньги 24": россияне потратили около 350 млрд руб на корм для домашних животных

Новости регионов: активные поиски семьи Усольцевых завершены в Красноярском крае

Парк бездомных животных открылся в Китае

В Госдуме предложили ограничить количество животных в квартирах

"Новости дня": кормление голубей в Москве может привести к штрафу до 500 тыс рублей

Попугаи оказались на улице в Бабушкинском районе Москвы. Уже несколько недель они находятся во дворе дома и с наступлением холодов вынуждены питаться сухими листьями. Местным жителям не удалось установить хозяина птиц.

По их словам, попугаи дружат с голубями и отгоняют ворон, но из-за понижения температуры находятся в смертельной опасности. Дикие птицы не приспособлены к зимовке в условиях российского климата.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика