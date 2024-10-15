Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 октября, 13:30

Политика

В России обсуждается законопроект, запрещающий использование животных в цирках

В России обсуждается законопроект, запрещающий использование животных в цирках

Ведущие Москвы FM перечислили темы эфира 15 октября

Депутаты ГД предложили запретить использовать животных в цирках

Обитатели Московского зоопарка эмоционально встретили первый снег

Новости регионов: пожар на дебаркадере произошел в Костроме на Волге

Новости регионов: в РФ могут запретить выступления животных в цирке

Новости регионов: пожар произошел на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме

Новости регионов: Госдума может запретить выступления животных в цирках

Москвичам показали новых обитателей "Городской фермы" на ВДНХ

Маленькая львица из подмосковного центра "Земля прайда" идет на поправку

В России обсуждается законопроект, запрещающий использование животных в цирках, ссылаясь на жестокие условия их содержания. Авторы инициативы предлагают передать животных в реабилитационные центры и приюты. Однако противники запрета опасаются, что это приведет к закрытию цирков и ухудшению условий для животных.

По данным ВЦИОМ, 94% россиян посещали цирк и 64% считают животных неотъемлемой частью циркового искусства.

В свою очередь, дрессировщица тигров Алиса Нестерова рассказала, что животные, рожденные в цирках, чувствуют себя комфортно и не нуждаются в изменении условий. Соблюдение необходимых требований является обязанностью цирков для получения лицензии и продолжения деятельности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеполитикавидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАнастасия Тареева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика