В России обсуждается законопроект, запрещающий использование животных в цирках, ссылаясь на жестокие условия их содержания. Авторы инициативы предлагают передать животных в реабилитационные центры и приюты. Однако противники запрета опасаются, что это приведет к закрытию цирков и ухудшению условий для животных.

По данным ВЦИОМ, 94% россиян посещали цирк и 64% считают животных неотъемлемой частью циркового искусства.

В свою очередь, дрессировщица тигров Алиса Нестерова рассказала, что животные, рожденные в цирках, чувствуют себя комфортно и не нуждаются в изменении условий. Соблюдение необходимых требований является обязанностью цирков для получения лицензии и продолжения деятельности.

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