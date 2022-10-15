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Общество

Московский зоопарк показал, как проходят тренировки у медведя Диксона

Московский зоопарк показал, как проходят тренировки у медведя Диксона

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Спасенный белый медведь Диксон начал шевелить пальцами

Московский зоопарк показал, как проходят тренировки у медведя Диксона. Он касается зеленого тренажера, и за это получает лакомство. По словам зоологов, Диксон очень сообразительный и отлично выполняет все задания.

Медведя, раненного браконьерами, обнаружили в начале сентября у поселка Диксон на Таймыре. Животное доставили вертолетом сначала в Норильск, а оттуда самолетом в Москву, провели лечение. Сейчас медведь чувствует себя хорошо и активно идет на поправку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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