Московский зоопарк показал, как проходят тренировки у медведя Диксона. Он касается зеленого тренажера, и за это получает лакомство. По словам зоологов, Диксон очень сообразительный и отлично выполняет все задания.

Медведя, раненного браконьерами, обнаружили в начале сентября у поселка Диксон на Таймыре. Животное доставили вертолетом сначала в Норильск, а оттуда самолетом в Москву, провели лечение. Сейчас медведь чувствует себя хорошо и активно идет на поправку. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.