В Приморском океанариуме впервые родился детеныш белухи

Белуха Джессика из Приморского океанариума впервые стала мамой. Это уникальный для нашей страны случай – потомство у белого кита впервые появилось в неволе.

После окончания карантина, на котором новорожденный находится, за ним будут наблюдать ученые.

Малые белушата имеют иссиня-коричневый оттенок, за что их называют баклажанами. И только потом они белеют. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.