В Санкт-Петербурге спасатели помогли собаке перебраться через пруд и вернуться к хозяйке

Питерские спасатели вызволили из беды собаку, которая не могла перебраться с одного берега пруда к своей хозяйке. Пес заскочил на островок посреди водоема во время прогулки, а вот вернуться уже побоялся. Пришлось вызывать спасателей.

На кадрах видно, как человек в спецкостюме идет по рыхлому льду и в какой-то момент сам проваливается в пруд. Но для профессионала - это штатная ситуация.

Мужчина продолжает движение и довольный пес прыгает прямо в руки своему спасителю. Собаку перенесли на другой берег и вручили хозяйке.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.