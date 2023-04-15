Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 апреля, 17:15

Общество

В Санкт-Петербурге спасатели помогли собаке перебраться через пруд и вернуться к хозяйке

В Санкт-Петербурге спасатели помогли собаке перебраться через пруд и вернуться к хозяйке

Сотрудники "СпасРезерва" на высоте 42 этажа достали застрявшего кота

Москвичам рассказали о работе столичного Центра реабилитации диких животных

На Патриарших прудах заметили лебедей

Собянин рассказал о работе специального Центра реабилитации животных

"Мой район. Навигатор": уличный вольер слонов отремонтировали в Московском зоопарке

Москвичи заметили черепаху в Яузе

Еноты проснулись после зимней спячки в Московском зоопарке

"Актуальный репортаж": мужчина незаконно привез в Москву 350 экзотических животных

Тушканчики проснулись после спячки в Московском зоопарке

Питерские спасатели вызволили из беды собаку, которая не могла перебраться с одного берега пруда к своей хозяйке. Пес заскочил на островок посреди водоема во время прогулки, а вот вернуться уже побоялся. Пришлось вызывать спасателей.

На кадрах видно, как человек в спецкостюме идет по рыхлому льду и в какой-то момент сам проваливается в пруд. Но для профессионала - это штатная ситуация.

Мужчина продолжает движение и довольный пес прыгает прямо в руки своему спасителю. Собаку перенесли на другой берег и вручили хозяйке.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
животныеобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика