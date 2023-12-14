В Московском зоопарке рассказали о состоянии и развитии маленькой панды

Маленькая панда из Московского зоопарка учится уверенно стоять на четырех лапах. По словам сотрудников зоопарка, развивается она практически идеально – все параметры в норме. Животное регулярно взвешивают, измеряют длину, следят за температурой.

Имя для панды еще не выбрали. Голосование проходит на портале "Активный гражданин". Среди вариантов – русские имена Маша и Катюша. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.