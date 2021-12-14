Кабаны приходят на загородные участки в Ленинградской области

На загородные участки в Ленинградской области пришли дикие кабаны. Животные, вероятно, пришли за едой. Но не стоит забывать, что дикие кабаны довольно опасны, поэтому подходить к ним не рекомендуется.

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