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14 ноября, 07:30

Происшествия

Люди подключились к поискам кота Лучика в Москве

Люди подключились к поискам кота Лучика в Москве

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В Москве к поискам кота Лучика подключились больше людей. Животное украли два подростка из зоомагазина на станции "Речной вокзал". Момент сняли камеры видеонаблюдения. Сообщается, что девушки, похожие на квадроберов, проникли через подсобку в помещение и похитили кота из вольера.

В зоомагазине он оказался благодаря сотрудникам. Они подобрали его на улице и искали коту Лучику нового хозяина.

Как рассказали местные жители, этих девушек видели в соседнем зоомагазине, они стояли у клеток с кроликами. Однако подростков заметили и прогнали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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