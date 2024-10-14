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14 октября, 14:30

Политика

Новости регионов: в РФ могут запретить выступления животных в цирке

Новости регионов: в РФ могут запретить выступления животных в цирке

Новости регионов: пожар произошел на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме

Новости регионов: Госдума может запретить выступления животных в цирках

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В России могут запретить выступления животных в цирке. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в ноябре. Авторы инициативы считают, что цирки не всегда содержат животных в хороших условиях. При этом депутаты отмечают, что уже сейчас животных в цирках используют для выступлений все реже.

Между тем на дебаркадере в акватории реки Волги в Костроме произошел пожар. На данный момент возгорание уже ликвидировали, в ситуации разбирается транспортная прокуратура. Правоохранители устанавливают причины пожара, а также проверяют, соблюдались ли требования безопасности.

Тем временем Федеральная антимонопольная служба обязала оператора МТС снизить тарифы. Также компания должна перечислить в бюджет 3 миллиарда рублей. Служба признала повышение тарифов МТС необоснованным – компания провела его этой весной, оно затронуло 30 миллионов человек.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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