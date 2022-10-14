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Общество

Изъятые у москвички амурские коты находятся в удовлетворительном состоянии

Изъятые у москвички амурские коты находятся в удовлетворительном состоянии

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В многоэтажном доме на севере Москвы обнаружили амурских лесных котов. Животные редкие, занесены в Красную книгу.

Как выяснилось, хозяйка держала их в квартире, оборудовав для них клетку возле окна. Сначала их заметили соседи, а позже заинтересовались и сотрудники межрайонной прокуратуры. При проверке никаких документов на животных у хозяев не было, поэтому котов забрали в центр передержки "Простар".

Как рассказал глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, коты находятся в удовлетворительном состоянии. По его словам, сигнал о содержании амурских котов в московской квартире поступил от Головинской межрайонной прокуратуры 12 октября

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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