Ослепшую тигрицу Аврору из Саратова будут лечить в Московском зоопарке

Московский зоопарк возьмется за лечение ослепшей тигрицы Авроры. Пока она находится в Саратове. Ее владелец оказался предприниматель, который устраивал с животным коммерческие съемки.

Тигрица очень ослаблена и без квалифицированной помощи не выживет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ведомство провело проверку и, по их мнению, помещение не приспособлено для содержания животных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.