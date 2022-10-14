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Общество

Ослепшую тигрицу Аврору из Саратова будут лечить в Московском зоопарке

Ослепшую тигрицу Аврору из Саратова будут лечить в Московском зоопарке

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Московский зоопарк возьмется за лечение ослепшей тигрицы Авроры. Пока она находится в Саратове. Ее владелец оказался предприниматель, который устраивал с животным коммерческие съемки.

Тигрица очень ослаблена и без квалифицированной помощи не выживет, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Ведомство провело проверку и, по их мнению, помещение не приспособлено для содержания животных.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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