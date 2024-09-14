Соревнования лошадей пройдут на ВДНХ 15 сентября

Соревнования лошадей пройдут в Центре национальных конных традиций ВДНХ 15 сентября. При этом уже в субботу, 14 сентября, гости смогут увидеть ахалтекинскую породу, которая считается одной из самых древних и красивых.

Кроме того, там пройдут конные показательные выступления и выставка картин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

