14 сентября, 08:30Город
Соревнования лошадей пройдут на ВДНХ 15 сентября
Соревнования лошадей пройдут в Центре национальных конных традиций ВДНХ 15 сентября. При этом уже в субботу, 14 сентября, гости смогут увидеть ахалтекинскую породу, которая считается одной из самых древних и красивых.
Кроме того, там пройдут конные показательные выступления и выставка картин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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