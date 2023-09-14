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14 сентября, 08:00

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Московский зоопарк показал видео с семьей панд

Московский зоопарк показал видео с семьей панд

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Малыш-панда недавно появился на свет в Московском зоопарке. В настоящее время посетители зверинца увидеть его не могут, вход в павильон с пандами временно закрыт.

Однако сотрудники зоопарка снимают кадры, на которых видно, как мама Дин-Дин ухаживает за детенышем. У него уже начал чернеть нос – признак взросления. А отец семейства Жуи на видео выходит за пределы закрытой зоны, чтобы его смогли увидеть посетители. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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