Раненый белый мишка из Диксона начал выздоравливать в Московском зоопарке. Выглядит намного бодрее и его аппетиту можно только позавидовать, рассказали сотрудники зоосада. В меню животному постепенно стали добавлять новые продукты, например, овощи.

Но мишка по-прежнему не может ходить. Из-за серьезных травм прогнозы неутешительны. Все надежды на реабилитацию – физиотерапию и плавание. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.