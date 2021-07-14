В Видном доберман чуть не разодрал маленькую собачку на глазах у прохожих

Крупный доберман вцепился в шею маленькой собачки посреди улицы. Спасти животное попытался лишь его хозяин.

Позже на помощь пришли прохожие. Сама хозяйка агрессивного пса участия не принимала. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.