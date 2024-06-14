Новости регионов: спасатели спасли кота из пожара в квартире

Кота, отравившегося угарным газом, спасли в Свердловской области. Он находился в квартире, когда там взорвался телевизор и начался пожар. Животное было уже без чувств, когда спасатели вынесли его из охваченного огнем помещения. Как сообщают в МЧС, жильцы из подъезда успели выйти самостоятельно.

Учебный самолет выкатился за пределы полосы в Ульяновске. Инцидент произошел во время тренировочного полета. После выполнения задач полета борт пошел на посадку, однако при касании земли его накренило и понесло вправо. После того, как самолет оказался за пределами полосы, его развернуло на 180 градусов и подбросило от грунта, затем он остановился в траве. По предварительным данным, пилот не пострадал.

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