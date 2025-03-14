С городской фермы на ВДНХ убежала олениха

С городской фермы на ВДНХ сбежала олениха по имени Сказка. Она подошла к пункту охраны и остановилась у турникета, однако все же догадалась обойти конструкцию. Охранник заметил животное и попытался его поймать, но случайно спугнул олениху, и она ускользнула.

К охраннику было направлено подкрепление с городской фермы, и животное вскоре поймали. В настоящий момент Сказка возвращена в свое стойло и находится в безопасности.

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