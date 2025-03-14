Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 08:30

Город

Белогрудые ежи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

Белогрудые ежи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

В Госдуме предложили присваивать индивидуальные номера кошкам и собакам

Новости регионов: Хабаровск сковали десятибалльные заторы из-за снегопада и гололедицы

Новости регионов: банду телефонных мошенников и их пособников задержали в Якутии

Жители Подмосковья спасли бобра

Кот Джеллибин из Китая набирает популярность в соцсетях

Телеграм-канал "Москва 24" опубликовал дайджест актуальных новостей 12 марта

"Это Москва. Общество": зверская работа

"Мослекторий": Елена Корочкина – о животноводстве

Новости регионов: ребенок едва не выпал с балкона в Ангарске

В Московском зоопарке из зимней спячки вышли белогрудые ежи. Они живут в павильоне "Фауна России". Зимой ежики находились в специально подготовленных углублениях в почве, утепленных травой и сухими листьями. Прежде чем уснуть, они много ели, чтобы нагулять жир.

По словам сотрудников зоопарка, с приходом тепла у белогрудых ежей начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле, но из-за теплой погоды этой весной сезон может начаться раньше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныегородвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика