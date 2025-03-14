Белогрудые ежи вышли из зимней спячки в Московском зоопарке

В Московском зоопарке из зимней спячки вышли белогрудые ежи. Они живут в павильоне "Фауна России". Зимой ежики находились в специально подготовленных углублениях в почве, утепленных травой и сухими листьями. Прежде чем уснуть, они много ели, чтобы нагулять жир.

По словам сотрудников зоопарка, с приходом тепла у белогрудых ежей начинается сезон размножения. Обычно это бывает в апреле, но из-за теплой погоды этой весной сезон может начаться раньше.

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