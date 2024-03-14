Крохотного детеныша ладожской нерпы нашли в Санкт-Петербурге

Вылет всех рейсов из главного аэропорта Камчатки перенесли на 15 марта. В регионе скорость ветра достигает 60 метров в секунду. Видимость на дорогах практически нулевая.

Крохотного детеныша ладожской нерпы выхаживают в Санкт-Петербурге. Нерпу нашли на прошлой неделе в коробке у прибрежного кафе.

В Новосибирске подростки устроили эффектные гонки дронов прямо школе. Пока пилоты оттачивают мастерство маневров с аппаратами размером всего 6,5 сантиметров.

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