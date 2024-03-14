Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 марта, 23:45

Новости

Крохотного детеныша ладожской нерпы нашли в Санкт-Петербурге

Крохотного детеныша ладожской нерпы нашли в Санкт-Петербурге

Международная выставка кошек Spring Cat Show открылась в столице

Московский зоопарк показал, как рыси греются на солнце

Павильон "Фауна Китая" в Московском зоопарке посетили 40 тыс человек с 8 марта

В Москве заметили грачей и скворцов

Панда Катюша научилась кататься с горки

Новости часа: Собянин сообщил о строительстве путепроводов между Марфино и Бутырским

В Московском зоопарке показали, как красный волк реагирует на изменение погоды

Горожанам показали новые кадры с пандой Катюшей

"Актуальный репортаж": столичные пользователи рассказали о суперсервисе "Мой питомец"

Вылет всех рейсов из главного аэропорта Камчатки перенесли на 15 марта. В регионе скорость ветра достигает 60 метров в секунду. Видимость на дорогах практически нулевая.

Крохотного детеныша ладожской нерпы выхаживают в Санкт-Петербурге. Нерпу нашли на прошлой неделе в коробке у прибрежного кафе.

В Новосибирске подростки устроили эффектные гонки дронов прямо школе. Пока пилоты оттачивают мастерство маневров с аппаратами размером всего 6,5 сантиметров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
животныерегионытранспортпогодаобразованиеобществовидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика