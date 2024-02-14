В подмосковном Томилине спасли собаку, запертую в квартире на несколько дней

В подмосковном Томилине спасли собаку, которая была заперта в квартире несколько дней. Пес жалобно скулил, и это привлекло внимание соседей. Жители дома пытались найти владельца, но с ним не удалось связаться, поэтому о собаке сообщили в полицию и спасателям.

Сотрудники Мособлпожспаса вскрыли дверь и освободили пса. Известно, что спаниель пока останется у волонтеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.