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14 февраля, 15:00

Общество

В подмосковном Томилине спасли собаку, запертую в квартире на несколько дней

В подмосковном Томилине спасли собаку, запертую в квартире на несколько дней

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В подмосковном Томилине спасли собаку, которая была заперта в квартире несколько дней. Пес жалобно скулил, и это привлекло внимание соседей. Жители дома пытались найти владельца, но с ним не удалось связаться, поэтому о собаке сообщили в полицию и спасателям.

Сотрудники Мособлпожспаса вскрыли дверь и освободили пса. Известно, что спаниель пока останется у волонтеров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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