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14 января, 18:30

Транспорт

Сотрудники ЦОМП подготовили 60 собак-проводников для работы в метро Москвы

Сотрудники ЦОМП подготовили 60 собак-проводников для работы в метро Москвы

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В 2023 году сотрудники Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) подготовили для работы в столичном метрополитене 60 собак-проводников. В 2024 году обучение пройдут еще 50 животных.

По словам заммэра Москвы Максима Ликсутова, с 2014 года столичные власти помогают Российской школе подготовки собак-проводников тренировать животных для сопровождения слабовидящих и незрячих пассажиров в метро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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