Слово "зажировка" официально внесли в словарь русского языка благодаря манулу Тимофею из Московского зоопарка. Изначально "зажировка" была простым рабочим термином для сотрудников зоопарка, но потом прижилось в новостях и полюбилось людям как что-то доброе, теплое и уютное.

Столичный зоопарк регулярно сообщает о процессе зажировки манула Тимофея. К началу декабря он достиг оптимального для зимы веса в 6,5 килограмма и оброс густой шерстью, поэтому стал похож на большой пушистый шар.