Подмосковная заводчица собак продавала щенков с генетическими патологиями. Об этом рассказали ее клиенты. Животных накачивают таблетками, только потом показывают покупателям. А после сделки судьба щенков бывшую владелицу уже не волнует.

Собаки умирают или им требуется дорогостоящее лечение. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.