Объевшегося "безумного меда" медведя обнаружили в турецком лесу

Дикого медведя спасли в турецком лесу. Животное лежало и скулило. Оказалось, мишка полакомился медовухой из рододендрона, который оказывает психоделическое воздействие.

Турки назвали этот сорт меда "безумным медом", потому что он обладает галлюциногенным эффектом. Местные жители использовали его для медицинских целей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.