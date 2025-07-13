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13 июля, 16:30

Происшествия

В Москве раскрыли незаконное использование львов в фотосессиях

В Москве раскрыли незаконное использование львов в фотосессиях

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В Москве нашли владельцев льва и львенка, которых незаконно использовали в коммерческих фотосессиях. Об этом сообщили в столичной прокуратуре. Специалисты ведомства совместно с Роспотребнадзором выяснили, что семья проживала в частном доме.

Они перевозили хищников без лицензии по разным регионам России, а животных использовали как реквизит на съемках. Информацию о нарушении специалисты обнаружили в сети. Возбуждено уголовное дело. Львов же передали в Московский зоопарк.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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