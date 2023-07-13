13 июля, 16:20M24.RU
Москвичам рассказали о спасении диких животных в столице
13 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Природа Москвы: кто и как спасает диких животных в столице?"
Перед собравшимися выступили:
- руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
- начальник управления государственного экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Скивская;
- начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ города Москвы "Дирекция Мосприроды" Сергей Бурмистров;
- руководитель центра реабилитации диких животных "Дом зайца" Кристина Григорьева.