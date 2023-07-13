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Новости

13 июля, 16:20

M24.RU

Москвичам рассказали о спасении диких животных в столице

Москвичам рассказали о спасении диких животных в столице

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13 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция "Природа Москвы: кто и как спасает диких животных в столице?"

Перед собравшимися выступили:

  • руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антон Кульбачевский;
  • начальник управления государственного экологического контроля департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Юлия Скивская;
  • начальник отдела сохранения биоразнообразия ГКУ города Москвы "Дирекция Мосприроды" Сергей Бурмистров;
  • руководитель центра реабилитации диких животных "Дом зайца" Кристина Григорьева.
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