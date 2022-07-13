Вольер для японских журавлей появился в Московском зоопарке

В Московском зоопарке появился вольер для японских журавлей. Как сообщили в пресс-службе зоосада, в вольере "Японский дворик" уже давно обитает пара этих птиц.

Раньше они жили в Центре воспроизводства редких видов животных, и у них было потомство. Однако потом журавли остались без пары, и сотрудники решили поселить их вместе. Вольер специально оборудовали для них. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.