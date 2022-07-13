Очевидцы сняли на видео барана на МКАД

Очевидцы заметили барана на 38-м километре МКАД и сняли его на видео. Черный баран бежал по крайней левой полосе перед одной из машин, затем переместился в соседнюю.

Каким образом животное оказалось на дороге – непонятно. Оперативные службы о каком-либо происшествии на трассе с участием животного не сообщали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.