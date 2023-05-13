Капибары Московского зоопарка вышли в уличный вольер.

Эти животные теплолюбивы, они не торопятся раньше времени выйти на свежий воздух из крытого помещения, где они провели всю зиму. Теперь посетители смогут чаще видеть этих самых больших в мире грызунов.

На территории для них уже подготовили специальный ров для плавания, скоро его наполнят водой. А пока капибары привыкают к своим соседям по вольеру.

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