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13 февраля, 11:30

Общество

Новости регионов: в зоопарке Калининграда львица напала на партнера

Новости регионов: в зоопарке Калининграда львица напала на партнера

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В зоопарке Калининграда первое знакомство льва и львицы едва не закончилось дракой. Хищница по имени Лея, оказавшись в одном вольере с самцом, сразу набросилась на него с когтями и клыками. Позже она успокоилась, но сотрудники зоопарка решили временно разлучить животных.

В Иркутске начали сборку первых учебно-тренировочных самолетов Як-130М. Эти машины предназначены для обучения военных летчиков, а также могут использоваться как легкие штурмовики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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