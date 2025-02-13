Новости регионов: в зоопарке Калининграда львица напала на партнера

В зоопарке Калининграда первое знакомство льва и львицы едва не закончилось дракой. Хищница по имени Лея, оказавшись в одном вольере с самцом, сразу набросилась на него с когтями и клыками. Позже она успокоилась, но сотрудники зоопарка решили временно разлучить животных.

В Иркутске начали сборку первых учебно-тренировочных самолетов Як-130М. Эти машины предназначены для обучения военных летчиков, а также могут использоваться как легкие штурмовики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.