Новости регионов: в Приморском крае белуха подружилась с тюленями

В Приморском крае белуха подружилась с тюленями. Это одна из особей, которых в 2019 году спасли из "китовой тюрьмы" возле Находки. Она успешно адаптировалась и теперь животные проводят время вместе.



Пожар на складе в Новосибирске продолжают тушить. На место приехал пожарный поезд, также там работают 98 спасателей и 30 единиц спецтехники. Возгорание произошло в Кировском районе. По данным МЧС, уже частично обрушилась кровля, а площадь пожара составляет 5 тысяч квадратов.

После жестокого избиения девочки в Котельниках в подмосковных школах внедрят QR-коды, по которым дети смогут анонимно сообщать о случаях травли. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

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