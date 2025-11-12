Форма поиска по сайту

12 ноября, 07:45

В сервисе "Моспитомец" представлены анкеты собак и кошек из 13 городских приютов

В столице заработал новый сервис "Моспитомец". Там представлены анкеты собак и кошек из 13 городских приютов. На сайте с помощью фильтров можно указать пол, возраст, размер животного.

Есть еще один вариант – пройти специальный тест, где в ответах нужно указать свои предпочтения по тем же критериям, а потом записаться онлайн на встречу. Потом, если кошку или собаку решили взять домой после знакомства, то предложат подписать договор.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

животныегородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

