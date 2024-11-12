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12 ноября, 09:15

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Вакцинация диких животных от бешенства стартовала на природных территориях Москвы

Вакцинация диких животных от бешенства стартовала на природных территориях Москвы

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Вакцинация диких животных от бешенства стартовала на природных территориях Москвы. Возле нор и мест обитания зверей специалисты раскладывают биопрепарат, замаскированный в брикет из жира и костной муки. Такая приманка очень привлекает диких животных. После того как зверь раскусит капсулу с вакциной, через 21 день у него сформируется иммунитет к бешенству.

Всего специалисты до конца ноября разложат почти 15 тысяч доз биопрепарата. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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