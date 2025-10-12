В Госдуме предложили ограничить количество животных в квартирах

В Государственной думе разработан законопроект, ограничивающий количество домашних животных в квартирах. Согласно предложенным нормам, на каждые 18 квадратных метров жилой площади можно будет содержать не более одной взрослой собаки или кошки.

Потомство необходимо будет пристроить до достижения им шестимесячного возраста. Инициатива вызвана многочисленными жалобами жильцов многоквартирных домов на антисанитарию и шум. Депутаты считают, что законопроект поможет навести порядок в этой сфере.

