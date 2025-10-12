Форма поиска по сайту

12 октября, 09:45

Общество

Дикие животные стали чаще появляться в московских дворах и парках

Дикие животные стали чаще появляться в московских дворах и парках

Дикие животные все чаще появляются в жилых районах Москвы и Подмосковья. Лисы, кабаны и лоси выходят к людям из-за сокращения естественной среды обитания и в поисках пищи с наступлением холодов.

Специалисты предупреждают, что при встрече с диким зверем нельзя делать резких движений, подходить близко или пытаться его покормить. В отдельных регионах, например в Ленинградской области, местные жители столкнулись с настоящим нашествием диких кабанов, чью активность зоологи связывают с брачным периодом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Дарья КрамароваАрина Устюкова

