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Новости

12 сентября, 16:30

Новости

Сотрудники Московского зоопарка помогли жителям ЯНАО выследить белого медведя

Сотрудники Московского зоопарка помогли жителям ЯНАО выследить белого медведя

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Сотрудникам Московского зоопарка пришлось вылететь в Ямало-Ненецкий автономный округ, чтобы спасти местных от белого медведя. Он вышел к людям и стал угрозой для их жизни. Животное напало на тундровиков и разворотило жилище оленевода.

В итоге с помощью столичных специалистов медведя выследили, вкололи ему снотворное, чипировали. Затем его отвезли в национальный парк, чтобы все были в безопасности.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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