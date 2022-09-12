Раненная в Диксоне белая медведица могла получить часть травм при наезде автомобиля

Раненая белая медведица, которую привезли с острова Диксон в Москву, вероятно, получила часть травм в результате наезда автомобиля, говорят специалисты Росприроднадзора. Такую информацию удалось получить после исследования на томографе.

У медведицы сломаны ребра, пострадали голова и позвоночник. В понедельник, 12 сентября, к ней приедет невролог, он и определит дальнейшее лечение.

По словам сотрудников Московского зоопарка, где сейчас обитает хищник, несмотря на многочисленные травмы, медведица не унывает. За историей ее спасения уже следит вся Россия. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.