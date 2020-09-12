Питомица лосиной биостанции ищет себе пару

Питомица лосиной биостанции лосиха Дина отправилась искать себе пару. По словам работников станции, начало осени самый лучший период для создания союза у этих животных.

"Девочке на данный момент уже 6 лет. Сейчас сентябрь, брачный период у лося. Надеемся, что она все такие решится на свободу, на самостоятельную жизнь. Все такие уже пора бы обзавестись потомством и найти себе партнера мальчика. Она общительная и добрая пока находится у себя на территории", – отметил сотрудник лосиной биостанции Иван Юткин.

На лосиной биостанции выхаживают лосят, которые остались без мам. Дина появилась здесь, когда ей было всего несколько недель. Когда таких животных выпускают в естественную среду, первое время за ними следят сотрудники, для этого используют GPS-датчик. Кроме того, у Дины имеется и паспорт здоровья. Там вся информация о ней, включая возраст и размеры. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.