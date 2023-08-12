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12 августа, 23:00

Общество

Потомство появилось у джейранов в Московском зоопарке

Потомство появилось у джейранов в Московском зоопарке

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Потомство появилось у джейранов в Московском зоопарке. Сразу три детеныша родились в центре воспроизводства редких животных, который находится под Волоколамском.

Малыши уже окрепли. Они начинают пробовать свежую траву, комбикорм, фрукты и овощи.

Джейраны занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе их всего около 50 тысяч, и поголовье продолжает снижаться. А в Московском зоопарке животные приносят потомство каждый год.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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