Потомство появилось у джейранов в Московском зоопарке. Сразу три детеныша родились в центре воспроизводства редких животных, который находится под Волоколамском.

Малыши уже окрепли. Они начинают пробовать свежую траву, комбикорм, фрукты и овощи.

Джейраны занесены в Международную Красную книгу. В дикой природе их всего около 50 тысяч, и поголовье продолжает снижаться. А в Московском зоопарке животные приносят потомство каждый год.

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