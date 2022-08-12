Кит запутался в сетях у Шантарских островов

У Шантарских островов спасают гренландского кита. Сообщение о том, что он запутался в сетях, получили ученые.

Найти гиганта удалось только через два дня. К этому времени кит сам сбросил с себя часть сетей, но спасатели продолжили операцию по освобождению. Угроза жизни животному все еще есть.

Охотоморская популяция гренландских китов не превышает 400 особей, поэтому гибель даже одного из них – серьезный урон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.