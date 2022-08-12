В Австралии кенгуру напал на посольство России

В Австралии кенгуру пошел на приступ посольства России. Сумчатый прыгун не смог протиснуться между ограждений диппредставительства.

Когда незадачливый посетитель выбрался, то предпринял еще одну попытку. Но и на этот раз ограждение выдержало напор. Потерпев неудачу, зверь поскакал дальше. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.